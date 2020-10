Históricamente, la banca estatal ha jugado un papel de bajo perfil. El protagonismo lo ha llevado la banca privada. Panamá, por su posición geográfica y la dinámica que genera el Canal de Panamá que colocan este pequeño territorio como un país de servicios, no era de extrañar el florecimiento de un centro financiero. Mas, el esquema que se instauró y floreció, poco a poco ha sufrido una metamorfosis por las presiones de países poderosos que nos empezaron a tachar de “paraíso fiscal”. El pujante negocio “offshore” quedó destruido por los mal llamados “Panama Papers” y ahora la constante de meternos en listas negras, grises o pálidas, no queda otro camino que hacer una reingeniería del negocio bancario. Y el problema es mayúsculo, porque la pandemia ha sumado a las presiones internacionales, un descontento creciente de la población con nuestra banca privada. Es hora de sentarse y volver a dibujar el negocio. No se trata de atentar contra un valioso sector de la economía; de lo que se trata es de salvar el negocio y no provocar un divorcio entre la banca y la sociedad. En eso, tanto el Banco Hipotecario Nacional como la Caja de Ahorros y, sobre todo, el Banco Nacional de Panamá tienen ahora que ser protagonistas y señalar el camino hacia una banca ética. La banca estatal juega un papel protagónico en esta coyuntura y será determinante en el fortalecimiento de ese nuevo centro financiero que Panamá necesita. Solo falta que todas las partes logren sentarse y diseñen ese nuevo centro financiero. ¡Así de simple!