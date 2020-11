Loor a la Patria

Los problemas de Panamá ya los conocemos. La solución, también la tenemos. La pregunta es ¿por qué no resolvemos? Panamá ya no es visto como un país pobre, pero sí es un país desigual. El último índice sobre desigualdad coloca a Panamá en el puesto 108 de 158 países evaluados. La razón por la que no resolvemos nuestros problemas es por la existencia de grupos que por años acumularon privilegios a costa de influencias con los administradores de los bienes públicos. Tenemos que romper todos estos privilegios e instaurar un sistema de transparencia en cada proceso, pero al mismo tiempo tenemos que invertir en la formación de la sociedad a través de la educación. Hoy, conmemoramos un año más de la gesta patriótica de 1903 y justo es el momento preciso para que en ese diálogo nacional que está convocando el presidente de la República, Laurentino Cortizo, todos los sectores de la sociedad acuerden un plan nacional de desarrollo. Es el momento para acordar un nuevo Contrato Social que nos catapulte hacia la cima del desarrollo humano de la sociedad. Panamá puede dar ese salto cualitativo y cuantitativo y ser ejemplo para los demás países latinoamericanos que también están sumidos en una pobreza y una desigualdad brutales. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha resultado y debemos hacerlo mejor. La educación es la mejor inversión y la alternativa más idónea para alcanzar el éxito como país. Ese nuevo Contrato Social es piedra angular para el éxito como país. ¡Así de simple