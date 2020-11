El círculo vicioso

La Constitución Política es un lastre en la sociedad panameña. Es necesario crear un nuevo Contrato Social que nos permita encarrilarnos al futuro. No lo hizo Guillermo Endara que tuvo la mejor oportunidad, tampoco Mireya Moscoso y Martín Torrijos. Lo que hubo en ese período fueron parches, pero seguimos con el atavismo a la Constitución de 1972. En el Gobierno de Ricardo Martinelli se redactó un proyecto constitucional que murió en su cuna, cuando se destapó el escándalo Pamago y luego se convocó a un “grupo de notables” que redactó una nueva Constitución que se engavetó. Varela no se atrevió a cambiarla y ahora el turno es de Laurentino Cortizo. La pregunta es ¿por qué no concreta la nueva Constitución? Y la respuesta es fácil de responder: ¡hay grupos que viven cómodos con la Constitución actual! El problema es ahora de la sociedad, que ya no aguanta este círculo vicioso. Chile terminó por manifestarse fuerte en las calles y ya aprobó la Constituyente. Perú está en el mismo camino de Chile y no es descabellado pensar que termine en el mismo punto. ¿Permitirá el Gobierno de Cortizo que los panameños entremos en una vorágine política, como los chilenos y peruanos, o aprovechará la coyuntura que le ofrece el momento? Ya hay quienes vaticinan el fracaso del diálogo nacional para el Acuerdo del Bicentenario. Son los mismos que hace años boicotean todo intento de cambio. Solo hay que esperar si Cortizo aprovecha la oportunidad para un nuevo Contrato Social o se deja arrastrar por este círculo vicioso que quiere que el diálogo nacional naufrague.