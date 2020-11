No hay algo que perturbe más a un ser humano que vivir en la negación. Nada se puede, todo es malo, lo peor siempre me ocurre, nunca veré que mi país llegue al primer mundo… Y esta negación es tan profunda en la sociedad latinoamericana que la crítica destructiva se apodera de la comunicación del país. La pregunta es ¿cómo salir del hoyo negro de la negación? Y la respuesta es sencilla: ¡Creyendo en uno mismo! Como está el país, no hay fórmula infalible, pero hay que empezar saliendo de la negación. La negación es tan dañina que nos hunde como sociedad y mientras demos rienda suelta a la queja y a la diatriba, el país se hunde en el abismo. Lo peor es que a veces surgen algunos bálsamos que calman: el triunfo de la selección nacional, un boxeador que gane un campeonato, un beisbolista que destaque en grandes ligas… Pero hoy no tenemos esos bálsamos y fácil es seguir en el conflicto, la discusión sin sentido, el ataque mordaz… Lo difícil es tomar la determinación como sociedad de salir adelante y vencer la negación. Siempre hablamos de “ayudar a los más necesitados”, pero nunca nos comprometemos con seriedad a sacarlos de la pobreza y pobreza extrema para que no tengamos más necesitados. Por el contrario, ¡cada día hay más necesitados! Tenemos que comprometernos y el compromiso no es solo del Gobierno; es de la sociedad en su conjunto, de la familia, de la escuela, de los gremios y sindicatos; de los partidos políticos… Lo importante es que la sociedad se dé cuenta de que seguir en la negación es vivir en el error y la pregunta que cabe es: ¿estamos dispuestos a hacerlo?