Municipios que funcionen

Hay una realidad de acuño y es que cualquier cambio que emprenda la sociedad panameña tiene que hacerlo con los propios panameños. Y este es el convencimiento al que hay que llegar, porque a diario surgen propuestas y la gente, a la ligera, se expresa encantada con la idea, pero ¿quién las va a ejecutar? En pocas palabras, la desconfianza en nuestra propia sociedad carcome nuestros emprendimientos y ya es hasta recurrente que una idea, por buena que sea, nosotros mismos nos encargamos de torpedearla. Panamá tiene hoy 75 distritos, pero la mayoría de ellos no funcionan como verdaderos municipios, sino que están ligados umbilicalmente al Gobierno central. La verdadera municipalidad ha sido una quimera y Gobierno tras Gobierno, siguen con este sistema perverso que, lejos de desarrollar los distritos, lo que hace es afianzar la dependencia al Gobierno central. Para lograr el desarrollo del país, debemos emprender un proceso paulatino de autonomía municipal. ¿Que los pobladores no pueden con el trabajo?, al principio es verdad, pero tienen que aprender y en eso la confianza es fundamental. En Noruega, por ejemplo, los municipios son organismos semiautónomos y se encargan de ofrecer servicios como los de bienestar de la infancia y atención preescolar, educación, atención básica de la salud, servicios para personas mayores, y servicios de agua, saneamiento, residuos y limpieza… Hacia allá debemos ir y hacer que nuestros municipios funcionen como debe ser, empoderar a la población y no que siga como mera dependencia del Gobierno central. ¡Así de simple!