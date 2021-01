¡Se la están rifando!

Panamá es un país que tiene la oportunidad de llegar lejos. Sin embargo, tiene una sociedad que necesita de una meta común para enfilar su rumbo. Y esto es justo lo que no encuentra y hoy, como hace ya varios años, estamos dando tumbos, desunidos, pesimistas y con los ánimos exacerbados. El último gran sueño que nos unió fue lograr la soberanía plena, lo que conquistamos el 31 de diciembre de 1999, o sea, hace 20 años. ¿Cuál es esa nueva meta, ese nuevo sueño? La lógica es concentrarnos es el bienestar común: excelentes servicios de salud, de educación, transporte, carreteras, agua, alcantarillados, etc.; es decir, de lo que disfruta un país desarrollado. Por desgracia, esa meta común, lograr el grado de desarrollo, no la hemos puesto en nuestro radar y los políticos están más concentrados en la toma del poder para disfrutar de las arcas del Estado, que en ayudar a organizar a la población en la conquista de esa meta. En pocas palabras, no hay liderazgo. Justo en este momento, un grupo de personas de diversos sectores del país ha comprendido que se debe organizar a la sociedad en esa meta común: alcanzar el grado desarrollo en 15 años. Ese grupo de personas, literalmente “se la está rifando”, porque decidió arriesgar su prestigio y emprender esta lucha a través del Pacto del Bicentenario y sacarlo adelante, en este mar de incredulidad, ataques y desconfianza. Son hombres y mujeres, viejos y jóvenes, que le apuestan a Panamá y creen que, si no hacen este esfuerzo, el país pierde una gran oportunidad. Y es que comprenden que es mejor tener una meta en común hacia el desarrollo que seguir peleando y desgastándonos en diatribas que nos hundan más en la pobreza y desigualdad. Ese grupo entiende que no hacer nada es seguir en el error. ¡Así de simple!