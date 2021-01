Internet de calidad

“La tecnología puede ayudar a que, en lugar de que los campesinos emigren hacia la ciudad, desarrollen sus propios pueblos”

La pandemia ha revelado la verdadera dimensión de la gran disparidad social en Panamá, un país con un grupo de personas muy ricas y otras extremadamente pobres, visto desde el aspecto netamente económico. Pero esa cruda realidad lo que nos mostró es que, mientras los que hoy critican y se rasgan vestiduras contra el Gobierno, cuando tuvieron la oportunidad de gobernar escondieron los problemas y se vanaglorearon de un crecimiento económico que no fue más que un caramelo envenenado. ¿Pero qué país queremos? Uno donde se mida a la población de acuerdo con su ingreso per cápita o uno en el que la vida sea el placer de disfrutar de un buen trabajo, buenos servicios de salud, transporte y una gran conexión tecnológica. Por supuesto, el modelo de desarrollo basado en un crecimiento económico impulsado por un desenfrenado consumismo, lo que genera es un país rico en dinero, pero pobre de intelecto. Panamá no necesita eso; necesita estructurar un plan de desarrollo donde la conexión de internet de alta calidad llegue a cada pueblo del país. Que a través de la tecnología digital se eduque a la población. La tecnología ha abierto la oportunidad de que, en lugar de gastarse millones de dólares en la construcción física una escuela, lo que hay es que dotar a esos panameños de los receptores inteligentes, para educarlos como se debe. Permite conectarlos con otras poblaciones alrededor del mundo que, como ellos, trabajan de una manera que permite una mejor convivencia y el desarrollo de sus comunidades. La tecnología puede ayudar a que, en lugar de que los campesinos emigren hacia la ciudad, desarrollen sus propios pueblos. Hacer esto posible, es solo cuestión de voluntad. ¡Así de simple!