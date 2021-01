La nueva realidad

Quienes se empeñan en volver a la “normalidad”, que sigan soñando. Pasaremos la pandemia, pero las cosas no van a volver a como eran antes. Y esta realidad afecta a todo el planeta y significa la más grande revolución de todos los tiempos. Para dar solo un par de ejemplos, Carlos Glatt, consultor en Innovación, plantea lo siguiente: “Los hoteles de trabajo desaparecen en un 50 % por lo menos. Nunca regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran, si es que se pueden hacer en línea. El turismo de trabajo desaparece prácticamente. Las llamadas se convierten en videollamadas. Las juntas internacionales en juntas en línea. Los grandes congresos en sistemas tecnológicos. Nuevos lanzamientos de productos en forma digital y tecnologías novedosas. Congresos apoyados por A. I. Para recibir experiencias personales. Las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario. … La productividad ya no depende de un jefe que te revise, ahora es por medio de plataformas que te ayudan a medir resultados, KPI's (Indicador de Desempeño) y tiempos eficientes. La forma de contratar personal se replantea. Contratar al mejor del mundo hoy es más fácil, económico y eficiente. No habrá diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos globales”. El Gobierno panameño, los empresarios, sindicalistas, educadores, no deben subestimar esta nueva realidad, porque hacerlo es seguir en el error. ¡Así de simple!