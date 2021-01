La crisis de Panamá y del resto de América Latina es producto de un plan que se agotó y ninguno de los países supo reinventarse para salir del hoyo en el que fueron arrastrados. En el siglo posindependencia de España, los diversos países latinoamericanos cayeron presa de la guerra entre comunismo y capitalismo que se extendió hasta la caída del Muro de Berlín. Los países latinoamericanos, durante ese lapso, estuvieron atrapados en dictaduras de izquierda y derecha y las sociedades estaban atrapadas en ese rejuego político entre rusos y estadounidenses. El mundo actual se reinventa y los países latinoamericanos están obligados a buscar una salida propia, distanciándose de los intereses de Estados Unidos, Rusia o ahora China que ha entrado con fuerza en el campo de juego. Panamá tiene la gran oportunidad de lograrlo, pero mientras mantenga la desunión so pretexto del combate a la corrupción, seguiremos sumidos en el hoyo negro y perderemos esta ventana para reflotar el país. Lo primero que hay que hacer es unirnos y proyectar la sociedad que queremos. Es una especie de máster plan que debe concretarse en 10 o 15 años. Esta es una decisión de vida para los panameños. Hay problemas serios, como el de la Caja de Seguro Social, la deuda pública, la educación, etc., pero culpándonos no llegaremos a ninguna parte, sino trabajando en conjunto para encontrar la mejor solución. No son tiempos para imponer; son tiempos para la unidad. Hay que trabajar en la sociedad que queremos, porque seguir como estamos es seguir en el error. ¡Así de simple!