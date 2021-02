El mundo viaja a una velocidad de espanto y justo este momento es de transformación, donde la tecnología juega un papel vital. Ya lo hemos escrito en estas líneas sobre lo que vaticina Carlos Glatt, consultor en Innovación: “Los hoteles de trabajo desaparecen en un 50 por ciento, por lo menos. Nunca regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran, si es que se pueden hacer en línea. El turismo de trabajo desaparece prácticamente. Las llamadas se convierten en videollamadas. Las juntas internacionales en juntas en línea. Los grandes congresos en sistemas tecnológicos. Nuevos lanzamientos de productos en forma digital y tecnologías novedosas. … Las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario. … La forma de contratar personal se replantea. Contratar al mejor del mundo hoy es más fácil, económico y eficiente. No habrá diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos globales…”. Si el mundo camina hacia allá, internet es fundamental. En el último “ranking” de Speedtest Global Index de Ookla, mayo de 2020, el país con la velocidad más alta es Singapur, con un funcionamiento de internet, promediando 198,46 Mbps de bajada. Panamá tiene un promedio de 85,39 Mbps, es decir, muy, pero muy lejos de los mejores. Y las quejas son recurrentes, más ahora con la pandemia. En esto, empresa privada y Gobierno, deben caminar de la mano, porque aquí sí no hay razón para quedar rezagado y no hay excusa que valga. ¿Así de simple!