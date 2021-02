Si no sirve, se bota

A diario se reportan asesinatos perpetrados por sicarios. Es un mal en crecimiento. Las autoridades pretenden alejarlo como un problema entre bandas, pero es un grave error. Aunque se trata de asesinatos por “ajustes de cuentas”, la realidad es que son crímenes que ocurren en el país y lo peor, en cualquier lugar y no importa la hora. Es un mal en crecimiento, que va aparejado con el creciente negocio de la droga. Lo peor es que desde hace años se habla de la penetración del narcotráfico en la política y las autoridades, partidos políticos y la propia sociedad, lejos de actuar, están siendo muy permisivas. ¿No significa nada que a un representante de corregimiento del distrito de Panamá le hayan matado a un hijo, luego a un yerno y luego al papá? ¿No significa nada, porque es un “caso aislado” que hayan asesinado a pleno día a un ex diputado del país? El Ministerio de Seguridad, la Policía y los otros entes de la Fuerza Pública tienen que actuar, porque lo que indica esto es que han dejado que los barones de la droga penetren el país, actúen a sus anchas y ellos solo saben decir que “son crímenes aislados por rencillas o ajustes de cuentas”. Esa es una excusa barata. Así inició en Colombia y luego el problema fue mayúsculo. El presidente Cortizo debe tener mano firme en esto y no permitir que los narcotraficantes, pandilleros y sicarios sigan tomándose el país y que los entes de seguridad del Estado lo vean como algo aislado. El que no sirve que lo mande para su casa, pero no más excusas. ¡Así de simple!