La Caja y una salida

En la Caja de Seguro Social hay varios problemas, pero uno de los más severos es en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el que tiene que ver con las jubilaciones y pensiones. De acuerdo con lo que se ha informado, en pocos meses colapsa, si no se hace algo. Ese algo, de acuerdo con un grupo de obreros es “no hacer nada”, que hay que retirarse del diálogo, porque es un diálogo de “yo con yo”. Otras personas proponen que se fusione nuevamente el sistema y en lugar de haber dos, el solidario y el de cuentas individuales, que solo exista el solidario. Tampoco quieren que se mueva la edad de jubilación, que no se baje el 60 por ciento para el retiro, ni que se aumente el aporte obrero-patronal. Pero todo esto, por más matemática menuda que se aplique, los números no dan y llevarían al colapso de la Caja y por ende al país. ¿Qué hacer entonces? Sí puede haber una salida. Y es que se establezca un plan de cuotas de 35 años (420) y usted se jubila a la edad que quiere, pero eso sí, requiere de un aumento del aporte obrero-patronal y un aporte sustancioso del Estado. Este esquema podría mantener el 60 por ciento para el retiro, no aumentar la edad de jubilación y el aumento del aporte obrero-patronal se resuelve con un aumento general de sueldos, de manera que ese impacto inmediato sea absorbido por el patrono. Es obvio que habría que establecer un plan escalonado para que el sistema se vaya acoplando en los próximos años, pero la Caja deja de ser un problema y en su lugar, que ofrezca una salida. ¡Así de simple!