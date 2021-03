Muchos dirigentes políticos y líderes de la sociedad civil coinciden en la necesidad de que Panamá tenga un nuevo Contrato Social. Y es así de necesario, pero un nuevo Contrato Social que sea de consenso, que sea respaldado por la mayoría de los panameños. En el Pacto del Bicentenario hay varias propuestas para una Constituyente y son propuestas muy válidas, lo que demuestra el interés por este mecanismo. Sin embargo, paralelo a estas propuestas, ya han surgido otras alternas para recoger firmas para una Constituyente. Lejos de contribuir al objetivo común, lo que se busca es dividir a la propia sociedad, porque más bien es una propuesta lanzada al aire con fuerte olor a oposición. La Constitución requiere de un cambio integral, pero cualquier cambio debe contar con el consenso de todos los sectores de la sociedad, incluyendo al Gobierno. Usar la Constituyente para hacer política no tiene sentido y, por el contrario, lejos de ayudar a que se logre el cambio integral, volvemos a retrasarlo. Hemos planteado la necesidad de cambiar el sistema político presidencialista, porque está agotado y no ha funcionado en ningún país de América. El nuevo Contrato Social tiene que contemplar no solo intereses particulares de algún grupo, sino del bien común. Si vamos a hacer las cosas, hagámosla con la firmeza de que va a ser por el bien de la sociedad panameña y que con ello se enrumbará al país hacia el desarrollo humano. ¡Así de simple!