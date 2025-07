MICI reconoce deuda histórica con Bocas del Toro y promete reactivación económica

Durante el acto de instalación del segundo periodo legislativo, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó los avances del gobierno en materia de atracción de inversiones, recuperación económica y atención a las crisis laborales recientes, particularmente en la provincia de Bocas del Toro, tras la suspensión de operaciones de la empresa Chiquita Panamá.

Moltó subrayó el papel del presidente José Raúl Mulino en la promoción internacional de Panamá: “El presidente ha hecho ingentes esfuerzos por limpiar el nombre del país ante el mundo y ya estamos viendo avances en Europa para salir de las listas grises”. También resaltó los vínculos que se buscan fortalecer con el Mercosur, a través de un proyecto que será trabajado “de la mano con el sector productivo e industrial”.

En cuanto a inversión directa, el ministro informó que los programas de atracción empresarial, como el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y el incentivo al inversionista calificado, han generado más de 140 millones de dólares y 3 mil empleos. “A pesar del cierre de la mina y de la parálisis parcial en el sector bananero, estamos viendo resultados: solo en el primer cuatrimestre, las exportaciones crecieron un 25% comparado con los últimos 15 años”, afirmó.

Sobre la situación en Bocas del Toro, Moltó reconoció una deuda histórica con la provincia y aseguró que el gobierno está comprometido con su recuperación. “Hemos estado en la zona, acompañando a la ministra de Trabajo y dialogando tanto con sindicatos como con el sector comercial. El cacao de Bocas es de los mejores del mundo, y tenemos un proyecto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para desarrollar un centro de beneficio y exportación”.

Respecto a Chiquita Panamá, el ministro confirmó que la empresa ha suspendido sus operaciones, pero no ha anunciado su salida definitiva del país. “Conversamos con ellos semanalmente. Lamentamos lo ocurrido, pero no fue culpa del gobierno ni de la empresa, sino del estancamiento en las negociaciones por parte de un sector sindical. Aun así, seguiremos dialogando para preservar la inversión. Si no es con Chiquita, será con otra empresa. Hay mucho potencial en las tierras y el puerto de Bocas”, enfatizó.

También informó que el concentrado de cobre que permanecía en el país tras el cierre de la mina Cobre Panamá ya ha sido retirado en su totalidad. “Se aplicó un plan de gestión segura que permitió evacuar ese material, así como iniciar el mantenimiento de activos críticos como la planta eléctrica y el puerto”, explicó.

Sobre una eventual reactivación minera, Moltó insistió en que el gobierno esperará los resultados de la auditoría ambiental integral antes de definir los próximos pasos. “El presidente ha dicho que es un tema de alta prioridad, pero se tomará con responsabilidad y bajo supervisión del Ministerio de Ambiente”.

Finalmente, el ministro elogió el manejo del gobierno durante los disturbios en Bocas del Toro. “Fue un momento difícil, con la población sin acceso a combustible ni alimentos, pero se actuó con paciencia y decisión cuando fue necesario. Ahora toca reconstruir y recuperar la economía local”.