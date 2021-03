El desafío del protagonismo

Parte de lo que ocurre en el diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) es el ego de algunos de sus protagonistas. Creen que figurar es sinónimo de solución. El primer punto de la agenda debe ser el convencimiento de llegar a un acuerdo de solución y, el segundo punto, evitar imponer sus intereses. La solución de la Caja no está en el dominio de un grupo sobre otro, sino en una meta en común: jubilaciones dignas para todos los cotizantes y sostenibilidad del sistema. Y si de ejemplos se trata, aquí tenemos que aspirar por los mejores y no es correcto que para educación nos comparemos con Europa y para seguridad social con nuestros pares de Latinoamérica. Queremos que nuestra sociedad tenga educación europea, pero seguridad social latinoamericana. Eso no tiene sentido, por eso nuestra imagen objetivo debe ser Noruega y Nueva Zelanda que, en materia de seguridad social, son los mejores ejemplos. La mediocridad trae mediocridad, por eso aquí debemos aspirar a lo más alto, así que eliminen esos egos y acuerden lo mejor. Tampoco es el momento para presiones para imponer criterios, porque el fin único debe ser jubilaciones dignas y sostenibilidad del sistema. ¡Así de simple!