En estos días reflexivos y cuando la pandemia nos tiene a todos al borde de la desesperación por la incertidumbre sobre la economía, la salud, la educación, etc., muchos se preguntan ¿cuál es el plan? Por lo menos se ha hecho la gran pregunta, porque tras la invasión a Panamá, todos caminamos como “arrieras sin pestañas” hacia donde nadie sabía, obnubilados con la supuesta “democracia” y un crecimiento económico. Nos dimos el lujo de eliminar el Ministerio de Planificación y Política Económica, porque avanzábamos en el “fortalecimiento de la democracia”. La pandemia, empero, nos despertó de la borrachera y ahora descubrimos que hay que atender la vergonzosa desigualdad y que forjamos una “economía de amiguetes”. Cierto, ya nos sinceramos y ¿ahora qué? Lo primero que hay que hacer es planificar ese gran país que aspiramos y eso requiere de la conversa entre todos. Hasta ahora, los Blandón, Lombanas, Roux, Martinelli, etc., están moviendo el esqueleto solo para minar el Gobierno PRD, para ver si logran ascender al poder en el 2024. Ninguno utiliza su cuota de fuerza para llamar a la construcción de ese plan. Empujan una Constituyente, pero no nos dicen qué país aspiran, solo generalidades. Del lado del Gobierno se necesita un acercamiento con todas las fuerzas políticas y las independientes, porque lo que no podemos permitirnos es seguir a ciegas. Hay que tener un plan, porque seguir como vamos, es seguir en el error. ¡Así de simple!