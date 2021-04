Justicia politizada

“Casos tan cacareados como Odebrecht, Riegos de Tonosí, PAN, New Business, centro de convenciones, etc., fueron tocados por esa mano política”

Para analizar la justicia en Panamá, hay que mirar las cosas de forma integral. Desde cómo inicia un proceso, hasta cómo culmina. ¿Qué puede hacer un juez, si el proceso nació mal desde el Ministerio Público? El problema de la justicia panameña es que está politizada y, además, en muchos casos, se vende al mejor postor. En pocas palabras, no funciona porque está corrompida. Pero independientemente de los casos generales, los de alto perfil nacieron con un fallo enorme. Nacieron a través de una Procuraduría Paralela y se demostró en los VarelaLeaks cómo se coordinaba la exjefa del Ministerio Público con el entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela. Lo lamentable de esta confabulación es que los casos que realmente debieron nacer con una investigación genuina fueron manchados políticamente y muchos de ellos, torcidos al criterio de quien mandaba en ese entonces. Casos tan cacareados como Odebrecht, Riegos de Tonosí, PAN, New Business, centro de convenciones, etc., fueron tocados por esa mano política. Y estos casos debieron investigarse como debió ser, pero la mayoría fueron torcidos. O se pretendió castigar al enemigo o se excluyó al amigo. ¿Cómo puede haber justicia con semejante manipulación? No extrañaría que todo termine en nada y este solo deje un gran escándalo y millones de dólares invertidos en una investigación plagada de irregularidades. ¡Así de simple!