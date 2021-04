Lecciones de Ecuador

Latinoamérica y el mundo estaban predispuestos para un triunfo de Andrés Araúz en Ecuador, el delfín de Rafael Correa, sin embargo, ¡sorpresa, ganó Guillermo Lasso! ¿Qué ocurrió en Ecuador? La lógica parece indicar que la sociedad ecuatoriana ya no se cree el cuento de que “el imperio” es el que los tiene marginados o de que los empresarios son los malos de la película, porque terminó votando a un hombre que emergió de la clase media y triunfó en un sistema capitalista. Y es que la sociedad ecuatoriana miró a su alrededor y comparó lo que les ofrecieron a los venezolanos y cómo están, lo que les ofrecieron a los argentinos y cómo están… Los pueblos no son tontos y exigen que la riqueza se comparta con equidad. Tampoco están de acuerdos con Gobiernos derechistas que miran solo a sus amigos y esa fue la explosión que ocurrió en Chile. En pocas palabras, hay lecciones muy serias en esta elección en Ecuador. Una de ellas es que la izquierda latinoamericana tiene que reestructurarse y comenzar a mirar lo que se ha hecho en los países nórdicos y otros países de Europa. Ya el FMLN de El Salvador lo ha entendido: “Es un buen momento para comenzar a hacer una transformación del partido, desde la base, para garantizar la conexión con la población”. Y para nadie es un secreto, a esa izquierda de discursos incendiarios, que tranca calles y causa despelotes, ya no se le cree, porque cuando asume el poder, las cosas siguen igual para la gente humilde y eso es inaguantable. El triunfo de Lasso es una lección para toda la izquierda latinoamericana de: “o cambias o cambias”. ¡Así de simple!

