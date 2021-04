El entusiasmo que vive el país por la baja en los casos de la COVID-19, se estrella contra la preocupación de la gente por la terminación de la moratoria. Cierto es que a muchos le han reactivado sus contratos, pero hay miles que no han tenido esta suerte aún y hay quienes se les ha reactivado e inmediatamente terminan despedidos. ¿Cómo hacerles frente a los alquileres, a las hipotecas, a las financieras? No es un problema único de Panamá, porque en varios países del mundo también esto ha sucedido. Frente a este grave problema hay que tener un plan y nada se pierde con estudiar lo que han hecho en otras latitudes. Lo cierto es que hay un problema y hay que resolverlo. Según los empresarios, se necesita que el Estado ponga a circular unos cuatro mil millones de dólares en la calle, para impulsar la economía, pero el Gobierno también tiene que analizar estos casos donde las personas pueden perder su casa, porque no la pueden pagar. Cada caso tiene sus propias aristas y hay que estudiarlo de esa manera. El asunto es serio y nos puede estallar en la cara, si Gobierno y bancos no disponen de un plan. También es cierto que varios han tenido la capacidad de pagar, pero se han “hecho de la vista gorda”. No obstante, estos son los menos, ya que la gran mayoría de los afectados sí necesita de toda la ayuda que se le pueda prestar y esto requiere de un plan. ¡Así de simple!