Hablar con claridad

Las fórmulas han sido probadas en el mundo, por lo que no se trata de inventar la rueda. Se trata de aplicarlas con inteligencia. Canadá nos es muy cercano por la forma cómo han establecido la migración inteligente en ese país. ¿Qué decir de Singapur? Panamá puede resolver un problema de profesionales altamente calificados, si logra estructurar un plan de desarrollo integral. Tenemos una posición geográfica que hay que sacarle el mayor provecho. Desde aquí a la conquista de los mercados. No es esa migración planteada con el “Crisol de razas”, que lo que trajo fue un montón de gente y sin mayor control. Lo que tenemos que hacer es traer a grandes profesionales que desde aquí proyecten negocios hacia afuera. Ese tipo de migración, al mismo tiempo que ayuda al país a desarrollarse, ayuda a la economía local, porque necesitarían casas donde vivir y alimentos para sus hogares. La construcción hoy, por ejemplo, está de capas caídas y necesita reanimarse y la migración inteligente lo podría hacer. Panamá no puede cerrarse, porque esto la llevaría al descalabro económico. Necesitamos ser un país muy competitivo y vanguardista y eso requiere de profesionales muy calificados que hoy no tenemos y si los tenemos, están regados por el mundo, porque su propio país no les puede dar trabajo. Dejemos de hablar de meseros, mensajeros o albañiles… Necesitamos desarrolladores que nos puedan ayudar a materializarnos como potencia logística y de alto desarrollo tecnológico. ¡Así de simple!