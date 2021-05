La sociedad chilena habló

El desgaste de los partidos políticos tradicionales es notorio en toda América Latina. Sencillamente, ya no saben leer lo que la sociedad quiere o simplemente ni siquiera intentan interpretar lo que quiere su propia población. La corrupción se ha tomado los partidos, así como los delincuentes, incluyendo a los carteles de la droga. Eso no es secreto, es un hecho y ya varios países sufren las consecuencias. Las manifestaciones sociales de los últimos años en Costa Rica, Nicaragua, Perú, Ecuador, Chile y ahora Colombia son parte de ese disgusto de la sociedad. Hay que hacer un giro radical y establecer un sistema político que promueva la equidad y no el lucro de unos cuantos con la riqueza de la nación. Los chilenos fueron a las urnas para elegir a los 155 miembros de la Asamblea Constituyente que deberá redactar una nueva Carta Magna. Los partidos tradicionales, de centroizquierda y derecha, sufrieron su más grande derrota. Los independientes y la nueva izquierda, lograron arrebatar la mayoría de los cargos. “Estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y liderazgos. Es nuestro deber escuchar con humildad y atención el mensaje de la gente”, reconoció el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tras conocerse los resultados. Y es que los partidos tradicionales no están “sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía”. Un mensaje real y claro a los partidos de Panamá. ¡Así de simple!