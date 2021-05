Constitución de conveniencia

La invasión estadounidense a Panamá aquel 20 de diciembre de 1989, creó las condiciones propicias para que Panamá reemergiera con un nuevo Contrato Social. Los intereses de aquella época no lo permitieron, porque esa Constitución está hecha a la medida de quien detenta el poder. Es decir, la Constitución de 1972, reformada en 1983 y con los otros tantos parches, mantiene un centralismo extremo que convierte al presidente de la República en un rey por cinco años. Es necesario aprobar un nuevo Contrato Social, pero no una constitución a conveniencia de un sector o grupo determinado. Se necesita una constitución que sirva al bien común, que establezca sus pesos y contrapesos y que realmente ayude a encaminar al país al desarrollo humano. Lastimosamente, hay muchos intereses creados y hay gente que solo quiere cambiar la Constitución para hacerse del control del poder, especialmente del Judicial. Sí, los panameños merecemos un nuevo Contrato Social, pero uno que nos traiga un nuevo sistema político, donde haya verdadera igualdad de oportunidades. Hoy, estamos inmersos en un debate sobre una nueva constitución y si el proceso se da, todos los que realmente amamos este país, debemos luchar para que ninguna fuerza mezquina imponga sus intereses. No hay oportunidad de errar por el bien de nuestros hijos, nietos y biznietos… ¡Así de simple!