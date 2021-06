“Con las empresas eléctricas tenemos el 49 por ciento y dos por ciento para los trabajadores. ¿Por qué no hacemos eso mismo con todos los puertos? ¿Por qué no con la minería?”

La frasecita está ya trillada, porque cada uno asegura que busca “lo mejor para el país”. En estos tiempos resurge una ventanita, donde Panamá puede alcanzar acuerdos históricos y sí, “lo mejor para el país”. Se trata de la renegociación de una concesión portuaria y con el nuevo contrato-ley sobre la minería, pero, además, en muchas cosas más. Con Panamá Ports el país tiene una participación del 10 por ciento y hay una batahola sobre los supuestos incumplimientos de esta empresa, por lo que no debemos renovarle el contrato y, por el contrario, llamar a una nueva licitación. Sí, busquemos “lo mejor para el país”, porque resulta que hay otras cuatro o cinco concesiones portuarias donde también debemos tener el diez por ciento de participación y cuya negociación debe arrancar de inmediato, aprovechando la renegociación con Panama Ports. Sería lo más justo y equitativo y cuidado si pedimos más del diez por ciento, como los chinos y sus famosas “joint ventures”. Con las empresas eléctricas tenemos el 49 por ciento y dos por ciento para los trabajadores. ¿Por qué no hacemos eso mismo con todos los puertos? ¿Por qué no con la minería? Tenemos que construir una sociedad justa que promueva la libre empresa. Lo que no debemos seguir haciendo es aparentar que buscamos “lo mejor para el país”, cuando se trata de opinar de otros, más no se pretende aplicar la misma medida para todo lo que verdaderamente es “lo mejor para el país” y eso sí es lo que debemos hacer. ¡Así de simple!