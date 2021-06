Por un nuevo modelo político

Independientemente del triunfador de las elecciones en Perú, la realidad es que el país ya está dividido entre un grupo que defiende el “statu quo” y otro que reclama espacios, tras décadas de vivir en el olvido. Lo de Perú es la triste realidad de Latinoamérica, que no termina por cuajar un proyecto político que desarrolle cada país con equidad e igualdad de oportunidades. La situación de Perú es extrema, porque el mensaje de Pedro Castillo semeja el llamado al chavismo de Venezuela, como la perla de la corona que llevará a los peruanos al éxito. Castillo, aunque estuvo moderando su discurso las últimas semanas, ya sembró el miedo, porque habló de nacionalizar empresas y de un estricto control estatal. Su rival, Keiko Fujimori, tampoco ofrece nada nuevo, salvo mantener el control de lo que hasta ahora no ha funcionado. El problema es que un país divido ante dos corrientes diametralmente opuestas, puede desembocar en una convulsión social que es lo que tiene hoy sumida a Colombia. Mientras el presidente Iván Duque cree que las protestas ya deben parar, porque él retiró la reforma fiscal, lo cierto es que las protestas no son por las reformas; las reformas solo fueron un disparador de ese enojo acumulado de los colombianos, que han vivido décadas de engaños de los sucesivos Gobiernos. Hay que trabajar en un modelo político que lleve al éxito económico y a la paz social, porque ni el chavismo funciona ni tampoco los Gobiernos que han predominado en Latinoamérica, que solo defienden el “statu quo”, mientras apaciguan las masas con migajas, subsidios y otros caramelos. ¡Así de simple!