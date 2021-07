Las decisiones gubernamentales, en una gran cantidad de casos, no tienen el más mínimo sentido común. En Colombia, por ejemplo, la teoría recomendaba recoger dinero por la vía de los impuestos y el sentido común recomendaba no hacerlo, porque la sociedad no lo iba a aceptar. Pero las autoridades se la rifaron y trataron de meter los impuestos y aún pagan las consecuencias. Panamá no escapa de esos sin sentidos. La Universidad de Panamá y la Tecnológica tienen varios estudios de cómo resolver los problemas de tránsito en la ciudad de Panamá, pero la ATTT no los toma en cuenta, y en su lugar contrata “expertos” que traen sus libritos y el tráfico sigue igualito. Con los aeropuertos en el interior, el estudio indicaba que había que hacerlo en Pedasí o en Santiago prioritariamente, pero se construyó en Río Hato que estaba muy alejado de los primeros lugares de la recomendación natural. Y el Canal realizó un Plan Maestro que determinó que el mejor lugar para un nuevo puerto en el Pacífico era en Palo Seco, pero la administración del Canal decidió apostar por Corozal. Son muchos los ejemplos de que los intereses prevalecen sobre el sentido común y el país queda preso de esos intereses. Otro ejemplo muy claro es el de una Ciudad Gubernamental que albergue todos los ministerios y principales oficinas públicas, pero esta no se construye, porque los que hoy alquilan al Estado pierden la chamba. Mientras no se preste atención al sentido común, seguiremos perdiendo millones de dólares de todos los panameños. ¡Así de simple!