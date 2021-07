Los panameños vibran con los Juegos Olímpicos, con las copas de fútbol o con las series de las grandes ligas. ¡Qué decir de los campeonatos de boxeo! Panamá tiene una población muy aficionada a los diversos deportes, los vive, los disfruta, los sueña… Sin embargo, así como el país camina zigzagueante en materia económica y de desarrollo, también va el deporte. Cuba, China, Estados Unidos, Rusia, etc., trabajan con mucha dedicación en el entrenamiento y formación de sus atletas. Las escuelas están muy bien equipadas y casi todas tienen gimnasios y canchas, para esa formación de los niños y jóvenes. Panamá, en cambio, ha dejado a un lado esa parte integral de la formación de nuestros atletas. Las escuelas se montan en cualquier esquina y ni siquiera cuentan con instalaciones adecuadas, porque lo esencial es el negocio, no la formación integral de los niños y jóvenes. Y es que el deporte es tan importante, porque, a la par de la enseñanza de matemáticas, ciencias, historia o física, el deporte y la educación física promueven los valores fundamentales como honestidad, trabajo en equipo, juego limpio, respeto a los demás y a las reglas, etc. Es urgente un cambio de mentalidad de nuestras autoridades, que empiecen a dotar a todas las escuelas públicas de los equipos e infraestructuras necesarios para la formación de nuestros estudiantes. Y que exijan lo mismo a cada escuela privada. Hay que fomentar el deporte, porque ayuda en la formación de nuestra propia sociedad. ¡Así de simple!