La educación es clave para el desarrollo de una sociedad. Entre más educada es la gente, mejor es el desenvolvimiento de un país. Es por eso necesario establecer, desde los primeros años de estudios, un sistema que permita al niño desarrollar su cerebro y expandirlo y que cuando llega a la universidad, tenga claro el panorama general para emprender la carrera que más desea. Pero cada etapa tiene su proceso y debe tener estándares de calidad que sean similares a los de cualquier país desarrollado. Panamá tiene un bajo nivel educativo y eso se sabe. Lo que no se comprende es la prostitución de las carreras, donde muchas universidades están graduando a personas que no tienen el mínimo conocimiento para ostentar los títulos que se les otorgan. Hace unos días la sociedad se escandalizó porque casi el 50 por ciento de los que aspiraban a la idoneidad para ejercer como abogados, no pasó el seminario de inducción del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. Este examen es sobre la ética profesional y los conocimientos mínimos que todo abogado idóneo debe poseer. Lo preocupante es que no solo es en el caso de los abogados, sino en cualquier carrera, cuyos títulos se han prostituido por el negocio en la educación superior. Esto hay que resolverlo ya. ¡Así de simple!