El periodismo tiene una gran responsabilidad para con el fortalecimiento de la democracia de una nación. Lo delicado es cuando la información que domina los medios se disfraza de periodismo, pero en realidad es pura politiquería. Una cosa es periodismo responsable y otra información de militancia. El periodismo responsable informa, investiga y orienta a la sociedad para que tome decisiones. La información de militancia es politiquería. Se camufla de periodismo, pero su información tiene como fin infligir daño. Lo triste es que hay una gran cantidad de periodistas que, cansados de luchar por la buena información, prefieren quedarse callados antes de informar la verdad, para no ser atacados por esos rufianes disfrazados de periodistas. Y es que hoy decir la verdad es un peligro, porque la información politiquera ganó terreno y domina. Es hora de dar un giro y que esos verdaderos periodistas saquen su mística y empiecen a imponer la verdad contra toda esta bataola informativa que tanto daño le hace al país. Panamá no se desarrolla por la corrupción; no se desarrolla por la falta de vergüenza y la politiquería. Es como un círculo vicioso donde so pretexto de luchar contra la corrupción, se lucha contra la corrupción de su enemigo, porque “no soy yo el corrupto”. Panamá merece más que esta pléyade de zánganos disfrazados de periodistas que están causando un grave daño al país. Hay que revertir esto, porque de seguir así, la sociedad panameña terminará colapsando. ¡Así de simple!