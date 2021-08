Hay muchos comentarios, sí, comentarios, sobre la triste historia en Afganistán. La de los niños que nacieron en los 20 años de ocupación extranjera y que vivieron un espejismo de libertad, ahora enfrentan la dura realidad con los talibanes al poder. Pero Latinoamérica también vive una dura realidad y lo triste es que sigue viviendo en el espejismo. Desde Brasil hasta México y los países caribeños, hay una pobreza brutal y sus Gobiernos no han querido resolver este asunto. Se llenan la boca hablando sobre sus políticas de interés social, pero nada cambia. Sin ir más lejos, Panamá tiene una población que vive en una situación de primer mundo, pero una gran parte, la mayoría, está en paupérrimas condiciones. El secreto de la solución no es más que la educación de calidad, pero los mismos docentes quieren seguir condenando a la gente a ese ostracismo del conocimiento. So pretexto del virus, los docentes no quieren el retorno a clases y lo peor es que una agrupación médica respalda la teoría. Los casos de corrupción a nombre del virus están en la palestra pública cada día, pero las medidas restrictivas siguen. Se está perdiendo la confianza y el orden, lo que aprovechan quienes quieren hacerse del poder para disfrutar de los bienes públicos. Hay que romper con este espejismo de libertad y hacer que la libertad real sea la que impere, logrando así un país desarrollado como lo merecemos. ¡Así de simple!