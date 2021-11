Patria y poder

“La Patria es el recuerdo, pedazos de la vida, envueltos en jirones, de amor o de dolor…”. Así le cantó Ricardo Miró a Panamá, porque justo es ese sentimiento que llevan profundo los panameños que aman este país. Hoy, que celebramos a la bandera y demás símbolos patrios, nos llenamos de nostalgia por ese país que anhelamos. Cada uno a su manera, lo piensa y visualiza. Panamá es una potencia, pero aún los panameños no nos lo creemos. Y no se trata de que un país para ser potencia tenga armas. Se trata de tener poder. ¿Qué pasaría si Panamá decide no permitir que los barcos con carga radiactiva crucen el Canal? Es más, ¿qué pasaría si decidimos que ningún barco con carga peligrosa pueda cruzar el Canal? Y Panamá puede hacerlo, pero no usa su poder para perjudicar a otros países, como otras potencias nos perjudican a nosotros. En el Día de los Símbolos Patrios, reflexionemos sobre ese país que anhelamos y si ya es hora de mostrar nuestra fuerza ante quien nos humille o maltrate. La Patria nos reclama unión, pero también fuerza, para darnos a respetar. ¡Así de simple!