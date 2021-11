Colón, siempre Colón

En la fecha histórica en que los colonenses celebran su firme adhesión a la causa de la formación de la República, aquel 5 de Noviembre de 1903, en que fue determinante su apoyo para la consolidación del movimiento separatista, es oportuno refrescar que la posición geográfica del Istmo de Panamá, que ha sido razón de tantas ventajas, solo se complementa con la existencia de las dos ciudades terminales: Panamá y Colón. No hay éxito de la una sin la otra. En la comprensión de esta suerte compartida están la fuerza y el potencial de Panamá en su ruta interoceánica. Bien sabido es que, por muchos años del siglo pasado, fue Colón “Tacita de oro” y fuente de múltiples desarrollos y riquezas. También es muchas veces dicho, que ya son muchos los años de abandono y deterioro de la condición social y económica de la ciudad de Colón y de la provincia toda. La respuesta no puede surgir impuesta desde la capital ni por planes que no cuenten con el protagonismo de los colonenses. Todo parte por el compromiso de los que viven en Colón, de los que no han dejado su provincia, de los que, día a día, enfrentan las realidades de esa bella región del país. Se requiere el apoyo de todos, Gobierno, sector privado, fuerza laboral, oenegés, de todos los sectores, pero con el liderazgo y compromiso de los colonenses, que poca suerte han tenido hace varios lustros en sus representantes políticos. Esa es una reflexión que corresponde a los colonenses hacer con mucho rigor. Algunos apostaron por la infraestructura, otros por la reactivación de la Zona Libre...; pero, el verdadero punto de partida es la educación. El país entero debe apoyar el éxito de Colón, porque será motor del éxito del país.