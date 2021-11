Soluciones, soluciones

La crítica constante sobre los diversos problemas del país, ya no da resultado. Y es que la sociedad conoce cuáles son sus problemas sobre infraestructura, seguridad, basura, etc. Ahora hay que empezar a invertir los papeles y comenzar a dar soluciones. Es muy fácil criticar, pero proponer es más complicado. Es hora de que la sociedad en su conjunto comience a proponer soluciones para el agua potable, los tranques, la educación, etc. Hay que desbordar en soluciones para causar vergüenza a todos los funcionarios que, con el mandato que se les confiere, no dan respuesta. En Panamá y en los países de Latinoamérica nos hemos acostumbrado a que las soluciones partan del Gobierno, cuando es solo un administrador del Estado por un período determinado. Tenemos que comenzar a hacer valer nuestro poder como sociedad, porque sí lo tenemos, ya que hoy estamos adormecidos. La mayoría de las soluciones del país están en manos de la sociedad que tiene el poder para activarse y exigir a sus autoridades. Y no se trata de activarse para tumbar a un funcionario; se trata de cumplir el papel que corresponde como contraparte. Si queremos comenzar a cambiar Panamá, exijamos a cada político y a cada funcionario que, en lugar de rellenarnos de problemas, nos hablen de soluciones. ¡Así de simple!