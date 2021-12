La 'verdad' construida

La invasión fue cruel, porque no debíamos llegar a esa decisión. Es historia y cada día, a través del periodismo se ha reconstruido bastante lo que ocurrió durante la dictadura y también con la invasión. Hoy vivimos momentos críticos y el periodismo atraviesa por una profunda crisis, donde lo político domina la información y estamos ante el escenario de “verdades” construidas. Tenemos libertad de expresión, pero esa imposición de “verdades” construidas nos está arrastrando hacia un libertinaje peligroso, porque exalta los ánimos y atiza la ira, lo que puede llevar a situaciones inimaginables. Es hora de que los gremios periodísticos exijan cuentas y resalten el buen periodismo; ese que sirve para dar información importante a la sociedad para que tome decisiones. Ese que respeta, que enaltece, que construye y no a los mercaderes de la información que siembran odios y dividen a la sociedad so pretexto de la democracia y la libre expresión. Estamos en un momento crucial en el desarrollo del país y en otras latitudes, estas “verdades” construidas han desembocado en grandes disturbios con desenlaces terribles: muertos, heridos, destrucción de infraestructura pública y privada… Hay que evitar eso que llaman “estallido social” y fomentar la unidad, la construcción, el diálogo. No podemos ir directo hacia otro octubre de 1968 y mucho menos a un diciembre de 1989. El camino es el desarrollo y si perdemos ese norte, perderemos todos. ¡Así de simple!