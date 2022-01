Más allá de la comodidad

Los últimos lustros han sido de una política partidista sin razón. Se realizan las elecciones, uno sale ganador y los otros competidores de una vez arrancan a descalificar al ganador. Los partidos políticos se han convertido en grupos para el culto a la personalidad, donde las crisis internas son hasta más profundas que las que hay en el Gobierno que esos “líderes” cuestionan. La democracia se asienta en partidos políticos y es deber de la sociedad el levantar nuevos partidos o depurar los existentes, para que sean colectivos con una dinámica coherente de participación ciudadana. Que su oposición no sea para golpear sin sentido, sino con lógica constructiva. ¿Cuántos no dicen que el Gobierno no sirve? De eso sí abundan los comentarios. Pero ¿a cuántos se les escucha pidiendo una reunión con el presidente de turno para discutir un tema importante para la nación? Nada, no hay nada de eso. Lo que hay es un aislamiento y encerramiento, que lo único que traspasa ese muro son los escándalos internos. Ya es hora de que los partidos políticos sean entes activos, que propongan no que destruyan; que formen sus gabinetes paralelos y analicen las políticas del Gobierno con sentido crítico, pero de construcción. De nada nos sirve seguir eligiendo entre partidos que son un mar de oscurantismo y pesimismo. ¡Así de simple!