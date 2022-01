Salud y enfermedad

La estrategia de salud de los países tiene que priorizar algunos cambios, de manera que la sociedad modifique hábitos de su diario vivir. Por décadas, la sociedad está a la libre, sin orientación lógica, lo que lleva a pensar que está a merced de la enfermedad, en lugar que de la salud. En pocas palabras, la salud es un negocio y, por tanto, la enfermedad es su principal insumo. Lo que hay que hacer es cambiar este modelo y en eso el Ministerio de Salud debe tomar la batuta. Con la pandemia nos han obligado a más de cuatro cosas, so pretexto de mantener alejadas a la mayor cantidad de personas de la COVID-19. Sin embargo, muy poco se hace para controlar la obesidad, el cáncer, las cardiopatías, las enfermedades renales, etc. Y todo se debe a la orientación del modelo de gestión que está destinado a la enfermedad, porque de ella deriva una cantidad de negocios. No es un problema panameño, porque ocurre en todo el mundo. Sin embargo, con un cambio en la orientación del modelo de salud, porque el que hay es un modelo para el negocio con la salud, se puede alargar la vida y el bienestar de las personas. Desde la venta de alimentos, hasta la realización de ejercicios. Y todo empieza con la educación y la orientación de los mensajes en los medios de comunicación social. Aquí, hoy, todo es mete miedo. “Toma esto, para que no te dé esto” … Hay que rescatar la salud de las garras del negocio con la salud. ¡Así de simple!