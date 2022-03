Es indudable la importancia geopolítica de Panamá. El problema, es que los propios panameños no lo hemos asimilado aún. En la guerra de Rusia en Ucrania, ya Panamá ha quedado sumergida en lo que pudiera ser un acto de provocación, cuando varios barcos de bandera panameña han sido afectados por esta guerra y uno de ellos fue hundido en el mar Negro. Sin embargo, llama la atención que el Gobierno panameño no haya llamado a capítulo al embajador de Rusia en Panamá. ¿Esta ha sido una acción deliberada de Rusia? Para Rusia, ¿Panamá es parte de Occidente y la guerra es con Occidente? Ante hechos como estos, las autoridades no deben actuar como avestruz y menos pasar desapercibido semejante provocación. Es oportuno que el Ministerio de Relaciones Exteriores llame a las principales mentes del país para analizar el caso. Que se le hable claro a los panameños, porque aquí hay que actuar con firmeza. Si bien no debemos caer en la provocación, tampoco debemos asumir que los misiles que han impactado los barcos con bandera panameña han sido por hechos fortuitos. No estamos con los rusos o los ucranianos; estamos con la paz mundial, pero como país pacífico, no podemos permitirnos que una potencia nos use para mandar mensajes triangulados con el ánimo de expandir el conflicto. Lo menos que debemos hacer es llamar al embajador ruso y que nos diga con claridad si para Rusia ya somos objetivo de guerra. Quedar callados, es estar en el error.¡Así de simple!