La sociedad actual está inundada de información. En Google y los demás buscadores, se puede encontrar casi todo y lo más maravilloso es que está al alcance de un clic. No hay que ir a una biblioteca, solo se debe tener un teléfono inteligente y estar conectado a la gran red. Tal es el extremo que un estudiante en una clase preguntó al profesor: Disculpe, en la época de internet, ¿usted para qué sirve? Quizás muchos se hayan hecho la misma pregunta y eso motivó una respuesta del filósofo italiano Umberto Eco, quien afirmó que no sólo el internet sino la radio, la televisión, el cine…, pero resalta que el internet y los demás medios informan, ponen a disposición una inmensurable cantidad de información, pero que no pueden reemplazar al docente porque, el docente además de informar genera un proceso de formación. “Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de afuera”.Es por eso esencial que nuestros docentes tengan una formación sólida, que enseñen a sus estudiantes a discernir, contextualizar y sobre todo, a pensar. Tener docentes bien formados es fundamental para que el país tenga una buena educación. ¡Así de simple!