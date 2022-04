Cierto es que la economía mundial ha sufrido un desajuste producto primero de la pandemia y luego la guerra en Ucrania. Sin embargo, aquí se están cometiendo muchos abusos para con los consumidores. Y es que los precios de muchos artículos han subido no el cien, sino el 200 y 300 por ciento. Nada justifica un alza tan exagerada. Una barra de acero que antes de la pandemia no llegaba a los cinco dólares, ahora supera los 12. Solo para dar un ejemplo de los efectos que ese aumento causa en los bolsillos de las familias. Pero el problema va más allá. En los supermercados, los precios están altísimos. De la noche a la mañana, los cambios de los precios sorprenden hasta al más despreocupado. La famosa libre oferta y demanda no funciona. Aquí se está abusando de los consumidores. Con el pretexto de la crisis global, hay unos que están robando literalmente a los panameños, sin que las autoridades se animen a poner un freno a este abuso. ¿Cuál es la razón para aumentar tan exageradamente el jamón? La sociedad puede tolerar que sí haya un incremento en los precios por la pandemia y la guerra, pero no acepta que los precios sean tan exagerados. Y aquí solo hablan de la corrupción política. Esta también es una forma de corrupción que se está generalizando y hay que ponerle freno. ¡Así de simple!