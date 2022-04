Abandonar la toxicidad

Los políticos inundan los noticieros hablando sobre los problemas. No salen de ese estribillo y por nada hablan sobre sus soluciones a esos problemas. Temas tan elementales como la disposición de la basura, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza. ¿Cuáles son sus propuestas? El suministro de agua potable que llegue a todos los hogares de forma ininterrumpida. ¿Cómo harían para garantizarlo? La constante de decir lo malo impide que crezcamos y, lejos de estar defendiendo los mejores intereses de los ciudadanos, lo que siembran es un pesimismo brutal. La sociedad necesita de un plan maestro que ayude a desarrollar sus principales ciudades de forma lógica y pensando en el futuro. ¿Ya convocaron a los urbanistas para que les digan cómo se podría hacer esto? No, la lógica dice que no, porque la cabeza solo les da para hablar de problemas. Necesitamos que cambien el libreto, porque solo hablar de problemas intoxica más a la sociedad. La gente necesita que se le dé ánimo, que le den esperanza, que le den una luz positiva para el futuro. No requiere de gente que siga hablando de problemas, que lo que hace es incentivar a que la gente quiera irse del país. Los noticieros están plagados de toxicidad y los políticos abonan a ese gran problema. Hay que cambiar el libreto y abandonar ese esquema tóxico que nos mata como sociedad. Hay que pensar en positivo. ¡Así de simple!