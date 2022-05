Si hay algo que empobrece a una nación es perder su dignidad como pueblo. Y es justo lo que algunos ventilan, so pretexto de que la justicia nuestra es corrupta y todos son corruptos, excepto los que dicen ellos que no lo son. Cierto es que la sociedad panameña atraviesa por una crisis profunda de valores, que no se resuelve sino con acciones de la propia sociedad. Aplaudir que otro Estado imparta justicia por nosotros es una vergüenza y denota la pérdida de la dignidad nacional. Lo peor es que seguir permitiendo que otro Estado sea el que se erija como el regente anticorrupción de nuestros países, significa darle espacios para que luego deleguemos también las decisiones políticas que deben ser exclusivamente nuestras. Y el problema es mayúsculo, cuando ya somos víctimas de las famosas listas negras y grises. Muchos aquí ventilaron el mote de que somos un paraíso fiscal y hoy nos lamentamos porque otros países del G-7 son los verdaderos paraísos fiscales, pero no aparecen en esas listas. Si hay un problema que arreglar aquí es el rescate de los valores cívicos y morales. El problema de la corrupción no es otro que la falta de la vergüenza. Hasta ahora no hay precandidato presidencial que haya dicho cómo rescataría los valores y mucho menos cómo elevar nuestra autoestima. Todo es un bla, bla, bla; usan la corrupción como bandera, pero no proponen soluciones. Es el círculo vicioso que debemos resolver antes de seguir pisoteando la dignidad nacional. ¡Así de simple!