Atender las señales

Por más explicaciones que se busquen, nada cambia el trágico hecho de que 21 personas, 19 de ellos niños, fueron asesinados en una escuela de los Estados Unidos. El deterioro de los valores de la sociedad lleva a estas brutalidades. La propia sociedad arrincona y lleva a muchos al extremo que terminan causando daños, como el caso reciente en Uvalde, Texas. Es una tragedia que nos conmueve y nos advierte del peligro que existe. Si bien es cierto que se necesita estar desquiciado para agarrar un arma y disparar contra niños, también lo es que la adquisición de armas en Estados Unidos es de lo más fácil. No es la primera, sino varias veces seguidas que ocurren masacres este año. Y es necesario que se pongan controles a esta facilidad que tienen las personas en Estados Unidos para adquirir un arma, pues ya están demostradas las tragedias que causan. Pero también es necesario que los dirigentes presten mayor atención cuando la presión social arrincona a una persona que la hace perder el sentido de vivir y decide acabar con la vida de inocentes a sabiendas de que también acabará con la suya. En Panamá no vemos ese tipo de tragedias, pero sí de otra naturaleza. La gente no explota cogiendo un arma para matar niños, pero sí cerrando calles y manifestándose. Pero de no atenderse esos reclamos, no se extrañen que esa gente tome acciones más severas. Hay que estar alertas de las señales, porque lo que ocurrió en Texas quizás pudo evitarse. ¡Así de simple!