Ya raya en lo ilógico el mantenimiento del Estado de Emergencia en el país. Cuando la mayoría de los países han eliminado toda clase de restricciones, Panamá sigue bajo esa figura que es absurda. El virus sí está presente, pero ya depende cada quien cuidarse. El Ministerio de Salud debe dejar a un lado también las famosas estadísticas, que lo único que sirven es para meter miedo. Estamos en temporada de lluvia y el resfriado o el virus covid-19 está contagiando a mucha gente, pero la afectación no es del extremo como lo era al principio de la pandemia y la inmensa mayoría de los casos se superan en casa como un resfriado. De hecho, la Unión Europea ya eliminó su requisito de pruebas de covid-19 para los pasajeros que lleguen vía aérea y Estados Unidos estrena la nueva medida en unos días. No hay duda que el virus llegó para quedarse, pero la sociedad o ha desarrollado anticuerpos que repelen el virus o el virus es cada vez menos letal. Lo que no debemos continuar es con un Estado de Emergencia absurdo que a todos perjudica, sobre todo la economía del país. ¡Así de simple!