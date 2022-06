La tendencia de izquierda de América se afianzó con el triunfo de Petro en Colombia. Es la nueva realidad que demuestra el cansancio de los pueblos por problemas que nunca se solucionan. Por el cansancio de pedir que se resuelvan los accesos al agua potable, la recolección de la basura, la inseguridad, etc. Pero esa izquierda que hoy controla América tiene serios conflictos con los derechos humanos. Por ejemplo Nicaragua, que tiene sumido a su pueblo en la pobreza y ¿qué decir de Venezuela! Para que la izquierda logre convencer, tiene que hacer cambios radicales para bien. Lo irónico es que sus líderes demagogos critican a más no poder a Estados Unidos, pero al menor asomo están disfrutando en sus casinos o viviendo en lujosas mansiones a la orilla del mar en Miami. La izquierda tiene que hacer cambios radicales y emular a la izquierda europea. Respetar los derechos humanos, fomentar la libertad de expresión y de prensa, etc. De lo contrario el daño que le causarán a nuestros pueblos será enorme como ya son el reflejo Nicaragua y Venezuela. El sueño de una “América roja” se está convirtiendo en realidad que se corona con un triunfo de Lula en Brasil. Panamá no baila al mismo son de sus hermano latinoamericanos, pero sin duda que ese cambio en Colombia impactará al istmo. La izquierda de América tiene hoy una gran oportunidad; solo falta ver que traiga bienestar y no miseria y desesperación a nuestros pueblos. ¡Así de simple!