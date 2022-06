Lectura obligada

Gustavo Petro encarna la nueva izquierda Latinoamericana. La pregunta es ¿por qué un país como Colombia, termina eligiendo a un izquierdista? La razón es la misma por la que atravesó Venezuela, donde los gobiernos de derecha no pudieron o nos les preocupó satisfacer las necesidades de millones de conciudadanos que siempre vivieron en la pobreza y extrema pobreza. Que las oportunidades no les llegó nunca. Desgraciadamente, la experiencia con la izquierda latinoamericana no es buena. Y es que los pueblos terminan peores que como estaban. Ahora bien, Petro tiene el gran reto de hacer un cambio radical en ese sentido y transformar a Colombia en un país desarrollado. Pero todo eso está por verse y la desconfianza de los empresarios es latente y se siente y por eso Petro envía ese mensaje de que “va a desarrollar el capitalismo”. El triunfo de Petro también deja otra lectura. Panamá es uno de los pocos países que quedan en América, donde la izquierda no ha podido penetrar a la ciudadanía. Sin embargo, todo es posible en la medida que sigamos por la vía donde vamos, donde el lucro importa más que el desarrollo humano. Donde empresarios importan con aranceles mínimos, pero venden a precios de asalto. Cuando un medicamento cuesta diez veces más aquí que en cualquier parte del mundo. Los colombianos vivieron ese desenfreno, donde unos pocos disfrutaron por décadas de las riquezas del país. En Panamá, si no quieren que surjan los Petro, enderecen el rumbo y pongan el desarrollo humano por encima del lucro desmedido. ¡Así de simple!