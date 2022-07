El mismo libreto

Este esquema de mover a sectores sociales es una estrategia común en Latinoamérica y tiene un componente globalizado: indígenas, educadores, gremios de izquierda, progres, etc. En Panamá no se daban las condiciones pese a los efectos de la pandemia, situación que cambió y profundizó la mala situación económica con los efectos de la guerra de Putin. El cálculo de los que carburan con oscuros intereses, es que los 400,000 cesantes se unan y como lo señalan algunos estudiosos de estos movimientos, si así sucediera, veríamos posicionarse a los reales dirigentes que están detrás. Lo dramático de la coyuntura es que sí prosperaría de darse esta condición y de inmediato se repetiría en semanas el cuadro del cierre 2020 con el PIB, porque se caería en un 20 por ciento por lo menos y entraríamos en el espiral de Chile, Colombia, etc. Hasta ahora, la diferencia es que somos un país dolarizado, que evita que emitamos moneda y la consecuente expansión de liquidez descontrolada. Por fortuna, esto está limitado por los niveles de deuda y gracias a eso, nuestra inflación es de nivel de un 4 por ciento anual acumulado y no de un 12 por ciento como en Chile. Urge que el Gobierno dé algunas concesiones y logre que los docentes vuelvan a sus trabajos. Los cierres no solo afectan al Gobierno, sino a toda la economía y sobre todo a un sector muy golpeado como los productores. Sí hay que negociar con los huelguistas un porcentaje del precio de los combustibles por el segundo semestre, que sea manejable y que no arriesgue el cierre fiscal (4 por ciento) y tomar medidas estructurales que solucione el oligopolio de la venta al por mayor de los productos agropecuarios. Hay que dar respuestas concretas. ¡Así de simple!