Una ciudad de todos y para todos

La muy noble y leal ciudad de Panamá alcanza sus 503 años de fundación, tiempo en el que hemos comenzado a comprender la importancia que para la región e incluso, para el mundo ha tenido, considerando su papel en la globalización. Panamá ha evolucionado en su larga historia convirtiéndose en un centro comercial, logístico y tecnológico. La silueta de sus altos y esbeltos edificios genera asombro y envidia. El progreso y la bonanza parecieran estar de nuestro lado, sin embargo, son muchas las tareas que tanto autoridades municipales como nacionales y la propia ciudadanía tenemos pendientes. Tras esos hermosos rascacielos está la falta de una infraestructura que acompañe el repentino crecimiento que ha generado un ordenamiento urbano inexistente, una red vial insuficiente y en muy malas condiciones, un sistema de alcantarillado colapsado, reducidos espacios públicos a los que a penas se le saca algún beneficio, aceras ocupadas y obstaculizadas, un sistema de recolección y manejo de desechos que es una vergüenza y sectores donde la inseguridad a diario cobra terreno. Es cierto, no todo es negativo y existen algunas iniciativas que apelan a la resolución de algunas de estas problemáticas, pero estas hacen que los habitantes del distrito capital consideren que viven en un lugar cada vez menos amigable. Es tiempo de pensar no solo en la ciudad como aquella que debe lucir vistosa y elegante ante sus visitantes, sino en aquella en que sus habitantes quieran vivir y que merecen disfrutar. Y en esta realidad deben reflexionar funcionarios, políticos, sociedad civil, ciudadanía. Con los aportes de todos se puede lograr una ciudad que acoja a todos y ofrezca la mejor calidad de vida. En manos de todos está el que este reto no nos tome otros 500 años.