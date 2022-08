La sociedad panameña necesita desintoxicarse. Giramos alrededor del pesimismo y las intervenciones de los líderes políticos, gremiales, sindicales, comunicadores y personas individuales con acceso mediático no hacen más que acentuar el pesimismo. Todos conocemos los problemas, pero no aportamos para solucionarlos, sino para remarcarlos. Por ejemplo, la repetición constante de que el gobierno está sobrecargado de funcionarios. No es una expresión que se escucha solo en la actual gestión gubernamental. El asunto es que nadie dice cuál es el número ideal de empleados para el buen funcionamiento estatal. Noruega es quizás el país con más funcionarios de Europa y le siguen muy de cerca los otros países nórdicos. Noruega emplea en el gobierno arriba del 30% de la población económicamente activa. ¿Cuál es el número ideal para un país como Panamá? Esta es una pregunta clave que merece respuesta y así podremos hablar con propiedad. Otro “cliché” que casi a diario se escucha es el de “estudiantes que caminan tres horas para llegar a su escuela”. Nada más alejado de la verdad. Un estudiante que camine esa cantidad de tiempo, al día siguiente abandona la escuela. La lógica dice que la escuela siempre se instala donde está el conglomerado principal. Los indígenas, sobre todo, con su cultura nómada, migran de lugar y la escuela no puede perseguir esa migración ilógica. Lo que sí pueden hacer todos los opinadores es no seguir repitiendo cuestiones absurdas, sino hablar con base para el mejor entendimiento de toda la sociedad. ¡Así de simple!