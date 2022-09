Predicar con el ejemplo

El mundo transita por una transformación similar a la que atravesó la humanidad luego de la revolución francesa. Y es que el poder del mercado ha llegado a un desgaste que no queda margen a dudas de los cambios que ya empiezan a configurarse. Hasta ahora, los países más poderosos siempre impusieron sus reglas, y en esta metamorfosis por la que atravesamos, muchos de esos países no pueden mantener el estatus y las crisis sociales son inevitables. ¿Qué se espera de ese nuevo orden mundial? La economía de mercado impuso un camino lógico, pero en la práctica fue injusto, porque las reglas del más fuerte se impusieron a los más débiles. Panamá ha lidiado con una serie de imposiciones que en la práctica son lógicas, pero quienes nos aplican esas imposiciones tampoco cumplen las reglas que nos exigen. Es el caso de los países de la OCDE y de la Unión Europea, cuyas múltiples violaciones a sus propias reglas las hemos expuesto en este diario. No se busca que Panamá siga violando las reglas; se busca que los países que nos exigen cumplimiento, prediquen con el ejemplo y cumplan las exigencias que ellos mismos imponen. Panamá es una economía pequeña, pero pujante. No necesita extraer riqueza de otros países para mantener su nivel económico, y solo exige que todos cumplan las reglas y no que prevalezca la ley del más fuerte. ¡Así de simple!