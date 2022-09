Ideas sueltas

El principio del análisis de las jubilaciones hay que establecerlo en el bienestar, es decir, que la solución tiene que ir encaminada hacia pensiones que sirvan para el disfrute, no para pasar trabajo. Cierto es que las cuotas no dan para pagar y menos el sistema solidario que no es sostenible en el tiempo. ¿De dónde sacar el dinero que hace falta para cubrir las jubilaciones si las cuotas no dan? Hay algunos modelos en otros países, donde se aplica la empresa mutualista que es el ideal para Panamá. La nueva ley de la Caja debe permitir que la Caja pueda invertir en su propio banco, su propia aseguradora, etc. ¿Por qué la Caja no invierte en la generación eléctrica, en las autopistas pagas, en la producción de agua potable? En otros países, los autos del Estado los asegura la empresa de los asegurados. Hay que buscar la fórmula de inversión de los fondos de la Caja y no dejarlos en depósitos ganando intereses pírricos. Eso sí, una fórmula para obtener más fondos de los asegurados es aumentando el número de cuotas y en lugar de 20 años que sean 30 y 35 años. Que no haya edad de jubilación ni para hombres ni para mujeres. La fórmula para lograr la sostenibilidad de la Caja pasa por muchas ideas y quedarse solo con aumentar edad, bajar porcentaje de jubilación y aumentar aportes en cuotas, es no pensar en nuestros viejos, sino condenarlos a pasar trabajo. ¡Así de simple!