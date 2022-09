Cuando la justicia no funciona

En estos días se ha llegado a la audiencia preliminar en el caso Odebrecht y la parcialización de la justicia se nota a leguas. El caso involucra varios gobiernos y muchísimos personajes, pero la mano de la selectividad está presente. ¿Cómo puede haber justicia si solo unos son investigados y otros no? Y no se trata de defender o atacar; se trata de justicia pura y dura. Este diario investigó y publicó la serie sobre la Procuraduría Paralela que luego todo fue confirmaado con los “VarelaLeaks”, donde se iniciaba un caso, se pasaba a un periodista de un diario y luego publicaba la nota que se convertía en “noticia criminis” y el Ministerio Público iniciaba la investigación en base a esa publicación. El caso Odebrecht está totalmente viciado y lejos de llegarse a la verdad, lo que dejará son muchas dudas sobre la calidad de investigadores que hay en el Ministerio Público. La corrupción en el caso Odebrecht es real, pero lo triste es que todos los que recibieron las coimas no están en el banquillo de los acusados y justicia parcial no es justicia y eso es producto de la complicidad de un Ministerio Público que no ha estado a la altura, más sí en la complicidad. Triste para Panamá. ¡Así de simple!